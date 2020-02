Seit sechs Wochen hat die VHS neben dem „Stahlhaus“ in der Hansastraße einen attraktiven zusätzlichen Hauptstandort an der Kampstraße 47. Seine besondere Gestaltung macht das Gebäude, das zu den jüngsten Baudenkmälern Dortmunds zählt, zu einer markanten Adresse.

Der futuristisch anmutende weiße Komplex beheimatet bereits die Büros der VHS-Verwaltung. Nach den Osterferien werden dorthin sukzessive auch jene VHS-Veranstaltungen verlegt, die derzeit noch in der Brückstraße stattfinden. Das Gebäude mit fast 20 neu eingerichteten Unterrichtsräumen bietet Platz für völlig neue Kursangebote. Die Ausstattung der Räume mit modernen Medien ermöglicht Unterricht, der auch den Anforderungen der digitalen Medienwelt gerecht wird.

Große Räume für Veranstaltungen

Zwei große Vortragsräume, die bis zu 199 Besucher fassen. schaffen Raum für Großveranstaltungen und Ausstellungen. Mit den neuen Räumen werden die Sprachkurse und die berufliche Qualifizierung eine zentrale Anlaufstelle in der City haben.

Die Raumgrößen ermöglichen auch eine Ausweitung des Angebotes an Sprachprüfungen des Cambridge Language Assessment und die Teilnahme am Schulprojekt NRW Cambridge, so dass zukünftig auch Schüler der Dortmunder Schulen die Prüfung hier ablegen können.

VHS-Lehrküche eröffnet wieder

Am neuen Standort wird nach den Osterferien endlich auch die VHS- Lehrküche in der ersten Etage wieder eröffnen, die mit zahlreichen Modernisierungen aufwartet. In dem mit bodentiefen Fenstern lichtdurchfluteten, groß dimensionierten Küchenraum finden auf rund 170 Quadratmetern 16 statt der bisher 11 Teilnehmer an den Kochfeldern Platz. Für Kinder gibt es eine eigene Küchenzeile. Das geplante Angebot im Programmbereich Ernährung umfasst bis zu den Sommerferien 67 Kochveranstaltungen.

Das VHS-Team freut sich über die qualitative Verbesserung des Raumangebotes und über neue Möglichkeiten in der Programmplanung. Von dem neuen modernen Standort werden die VHS-Teilnehmer profitieren, deren Geduld in den vergangenen Jahren durch viele Kursortverlegungen auf eine harte Probe gestellt wurde.

Weitere städtische Mieter ziehen ein

Doch die VHS ist nicht der einzige städtische Mieter an der Kampstraße 47. Auch der Fachbereich Stadterneuerung, die Abteilung für Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes, die Abteilung für vorbeugenden Brandschutz der Feuerwehr sowie das Amt für betrieblichen Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement ziehen demnächst ein. von der Eröffnung: