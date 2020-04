Im Corona geplagten Frühjahr 2020 kann auch der Ostermarsch Rhein/Ruhr nicht in der gewohnten Form als dreitägige Folge von Demonstrationen und Kundgebungen auf der Straße stattfinden. Er muss notgedrungen virtuell und zuhause durchgeführt werden.



Das Friedensfest im und am Wichernhaus, das traditionell den Abschluss des Ostermarschs bildete, entfällt ebenso. Statt dessen bietet der Ostermarsch Ruhr eine virtuelle Manifestation, am Ostersamstag (11.4.) ab 12 Uhr im Netz unter www.ostermarsch-ruhr.de zu sehen.

Es wird ein Video gezeigt mit Musik und kurzen Beiträgen von den geladenen Rednern Sevim Dagdelen (MdB Die LINKE), Dietmar Köster (MdEP SPD), Andrej Hunko (MdB Die LINKE) und Silvia Rölle (VVN-BdA NRW). Der Liedermacher Konstantin Wecker hat ein speziell für diesen Anlass eingespieltes Lied

beigesteuert, auch aus der Region gibt es Musikbeiträge.

Ostermarschplakate aushängen

Unterstützer und Aktivisten des Ostermarsches sind aufgerufen, Ostermarschplakate und –flyer oder auch selbstgestaltete Plakate in ihre Fenster zu hängen. Fotos von dieser Friedensbekundung können an den Ostermarsch geschickt werden (kontakt2020@ostermarsch-ruhr.de). Sie werden ab sofort auf dessen Homepage platziert als ein buntes Bild des "Ostermarsches zuhause" in den Städten an Rhein und Ruhr. Die Forderung bleibt aktuell: "Atomwaffen verbieten – Klima schützen statt aufrüsten – Nein zur EU-Armee".