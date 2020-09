Das Dortmunder Klimabündnis befürwortet die aktuellen Vereinbarungen zwischen Dr. Andreas Hollstein und den Grünen vor der Stichwahl am Sonntag, 27. September.

Die Mitglieder des Bündnisses sehen in ihnen ein Hoffnungszeichen für den Klimaschutz, die Mobilitätswende und den Naturschutz in dieser Stadt.Insbesondere die Ziele der Klimaneutralität der Stadt bis 2035, 20 Prozent Radverkehr bis 2025, Stopp des Ausbaus des Flughafens, Verkauf der Steag-Beteiligung der Stadtwerke und ein Moratorium für die OW IIIa sind sehr positiv zu bewerten.

Vorhaben Klimarat wird begrüßt

Bereits im Vorfeld zur Kommunalwahl haben die Akteure des Klimabündnisses in umfassenden Wahlprüfsteinen auf diese und weitere entscheidende Aufgaben für die Dortmunder Politik hingewiesen.

Das Klimabündnis lobt außerdem das Vorhaben, einen Klimarat einzurichten, der die breite Dortmunder Klimabewegung aktiv beteiligen soll.