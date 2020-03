Auch die Polizei hat im Zuge der Corona-Krise eine wichtige Bitte: In Sachen Anzeigenerstattung soll man nur in wirklich dringenden Fällen persönlich eine Polizeiwache aufzusuchen.



Die Beamten sowie alle Mitarbeiter seien 24 Stunden an sieben Tagen die Woche für die allgemeine Sicherheit im Einsatz. "Das werden wir auch weiterhin tun", betont Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange. "Wir sind aber auf Ihre Mithilfe angewiesen: Um handlungsfähig zu bleiben müssen auch wir uns vor dem Coronavirus schützen, indem wir die möglichen Infektionskontakte verringern. Und Sie können dazu beitragen."

Man versuche da, wo es möglich ist, die persönlichen Kontakte derzeit einzuschränken. "Wenn die Anzeigenerstattung nicht wirklich dringlich ist, bitten wir Sie, die Fälle formlos aufzuschreiben und an das Polizeipräsidium, Markgrafenstraße 102, 44139 Dortmund, zu senden. Bitte kennzeichnen Sie den Brief mit "Anzeigenerstattung". Vergessen Sie bitte nicht, Ihre persönlichen Daten und eine Telefon-Nummer für Rückfragen anzugeben", so die Polizei.