Zum Thema „Coronavirus“ informiert die Stadt Dortmund, dass es nach aktuellen Testergebnissen in Dortmund bei den beiden bereits gestern bestätigten Fällen bliebt, neue sind nicht hinzugekommen.

Dabei ist die seit Montag geöffnete neue Stelle zur „Corona-Testung" im Gesundheitsamt am Hohen Wall 9 auch weiterhin nachgefragt. "Inklusive der heutigen Abstriche wurden dort insgesamt 90 Tests durchgeführt", berichtet Pressesprecherin Anke Widow.

An positiven Testergebnissen liegen unverändert nur die beiden Tests des Paares aus der Innenstadt vor. Alle anderen Testergebnisse waren negativ. Seit gestern gibt es keine neuen bestätigten Corona-Fälle in Dortmund.

"Die Umfelduntersuchungen mit Bezug zu dem mit dem Coronavirus infizierten Dortmunder Paar ergaben zehn Kontaktpersonen aus dem Dortmunder Bereich. Von allen Zehn wurden heute Abstriche genommen", erklärt dazu die Sprecherin der Stadt. "Insgesamt sind heute 18 Tests durchgeführt worden", fügt sie hinzu.

Diese noch ausstehenden Testergebnisse werden voraussichtlich morgen Nachmittag vorliegen. Die Stadt Dortmund wird die Testergebnisse morgen bekannt geben.

Für Fragen und Informationen sowie eine eventuelle Anmeldung zum Test ist die „Corona-Hotline" der Stadt Dortmund unter Telefon 50-13150 von montags bis freitags 7 bis 18 Uhr erreichbar.