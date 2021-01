Folgendes meldet das Dortmunder Gesundheitsamt zur Entwicklung der Pandemie: Heute sind 28 positive Testergebnisse hinzugekommen. Davon lassen sich 15 Coronavirus-Fälle 27 Familien zuordnen. Aktuell befinden sich 2.105 Dortmunder in Quarantäne.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 15.898 positive Tests vor. 14.033 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 1656 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert.

Kliniken behandeln 136 Erkrankte

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 133,1 betragen. Der tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 0:00 Uhr abrufbar sein und ist von da an verbindlich – leichte Abweichungen sind bis dahin möglich.

In Krankenhäusern werden derzeit 136 Corona-Patienten behandelt, darunter 21 intensivmedizinisch, davon wiederum zehn mit Beatmung.

6.245 Dortmunder sind einmal geimpft

Heute wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.Antworten auf viele Fragen rund um Corona und die Situation in Dortmund finden sich auf Dortmund-Corona sowie unter: Corona-Inzidenz.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen Lippe wurden bis Freitag 6.245 Dortmunder von mobilen Temas, die in Pflegeeinrichtungen unterwegs sind, geimpft. 58 Prozent der Geimpften waren Bewohner.