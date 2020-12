Das Jahr 2020 ist geprägt durch die Corona-Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen. Diese lassen sich auch beim Standesamt der Stadt Dortmund ablesen, wenn man einen Blick auf die Eheschließungen wirft. Hier finden Sie im Überblick eine Jahresbilanz vom Standesamt bezüglich der diesjährigen Geburtenzahlen, beliebten Vornamen, Eheschließungen und Sterbefällen:

Geburten 2020: 5161 (Stand 08.12.2020)



2019 gesamt: 5442

2018 gesamt: 5570

Vornamenstatistik 2020: (Stand 8.12.2020)

Mädchen 2020

Mia 44 Emma 31 Emilia 27 Mila 25 Lina 24 Marie 21 Sara 20 Charlotte 19 Lea 19 Maria 18

Jungen 2020



Ben 38 Noah 36 Milan 31 Adam 28 Leon 27 Emil 25 Elias 24 Liam 24 Maximilian 24 Paul 22

Zum Vergleich die Vornamen aus dem Jahr 2019:

Mädchen 2019:

Mia 39 Emilia 29 Emma 25 Lara 25 Lina 25 Lea 24 Mila 22 Ella 21 Lia 20 Charlotte 19

Jungen 2019

Milan 31 Leon 29 Noah 27 Jonas 26 Ben 25 Elias 25 Adam 23 Felix 23 Maximilian 23 Amir 22

Eheschließungen:

Bis zum Stichtag 8. Dezember gab es in Dortmund 2227 terminierte Hochzeiten. Im Vergleich dazu gab es 2019 2650 Eheschließungen und 2018 2785 Eheschließungen. Somit sind es in diesem Jahr 423 Eheschließungen weniger als im Vorjahr. Corona-bedingt kam es zu 461 Absagen von Eheschließungen. Also haben sich trotz einiger Restriktionen erfreulicherweise doch viele Paare das Ja-Wort gegeben.

Dennoch wurden weniger Ambiente-Orte gewählt, da diese zum Teil auch mit höheren Mehrkosten verbunden sind. So wurden diese Räumlichkeiten 2020 bei 133 Eheschließungen genutzt (2019=269 und 2018= 317).

Die Anzahl der Servicetrauungen (also freitags nachmittags und samstags) ist trotz Pandemie im Vergleich zu 2019 gestiegen: 2020= 893, 2019= 826 und 2018= 924.

(Hinweis: Im Jahr 2018 war die Anzahl der Trauungen im Übrigen aufgrund der Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe so hoch, der Wert aus 2019 ist ein "normaler" Jahreswert in Dortmund.)

Sterbefälle:

Bis zum Stichtag 8. Dezember verzeichnet das Standesamt 6830 Sterbefälle. Basierend auf vergleichbaren Zahlen ist davon auszugehen, dass es bis zum Jahresende ein ähnlicher Wert wie im Jahr 2018 wird (2019=7157; 2018=7394). MEV