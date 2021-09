Das Repair- und Näh-Café im Kaiserviertel öffnet am Montag, 27. September, von 15 bis 17.15 Uhr in der Ricarda-Huch-Realschule, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78.

Zum Angebot zählen auch beim Linux-Projekt in die Jahre gekommene Rechner. Wenn Microsoft nicht funktioniert, müssen diese nicht unbedingt durch einen neuen ersetzt werden, vielleicht können die Repair-Café Mitarbeiter mit einem der vielen LINUX-Betriebssysteme helfen.

Maßanfertigung von Bauteilen

3D-Druck ermöglicht das Herstellen von defekten Bauteilen in Maßanfertigung - besonders interessant bei speziell geformten Teilen oder wenn keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Gegen einen Selbstkostenbeitrag kann vielleicht geholfen werden. Wie immer kann man am Montag, 27. September von 15-17.15 Uhr mit seinen defekten Geräten in der Ricarda-Huch-Realschule, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 vorbeikommen und zusammen mit den Reparateuren vor Ort reparieren.

Infos

Voranmeldungen sind nicht nötig. Eine Spende nimmt das ehrenamtlich arbeitende Team gerne entgegen. Weitere Termine in diesem Jahr: 25.10. und 22.11.2021. Nähere Infos beim Seniorenbüro Innenstadt-Ost, Tel. 0231- 50 27800 oder bei der Nachbarschaftsinitiative KA!SERN, post@kaisern.de.