Das Impfzentrum bekommt galaktischen Besuch. Am Samstag, 4.9. 21 zwischen 14 und 18 Uhr sind Mitglieder des Star-Wars-Kostümclubs „German Garrison“ zu Gast und stehen, verkleidet als „Sturmtruppler“ für Fotos bereit.

Insbesondere Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren sind hierzu eingeladen. Das Impfzentrum Phoenix-West ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet, Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können ohne vorherigen Termin kommen.

Inzidenzwert lag bei 156,1

In Sachen Coronavirus sind bis zum 27.8. 91 in Dortmund positive Testergebnisse hinzugekommen. Davon sind 34 Fälle 22 Familien zuzuordnen. Zu dem Zeitpung waren 1632 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert und 2468 Menschen in Quarantäne.

Es wurden in Dortmund 45 Corona-PatientInnen stationär behandelt, darunter 12 PatientInnen intensivmedizinisch, 11 davon mit Beatmung.

Geschehen in den Seniorenzentren

Im Seniorenzentrum Rosenheim (Sölde) gibt es ein größeres Infektionsgeschehen. Betroffen sind derzeit 12 Personen, darunter BewohnerInnen und Mitarbeitende. Für die Mehrzahl der Infizierten liegt ein vollständiger Impfstatus vor. Die Städtischen Seniorenheime Dortmund gGmbH (SHDO) tun alles, um das Ausbruchsgeschehen komplett einzudämmen. Am 28. August wurden BewohnerInnen und Mitarbeitende vom Gesundheitsamt durchgetestet. Aus den Testergebnissen ergeben sich die weiteren Maßnahmen.

Impf-Statistik

Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 363.648 Menschen. Insgesamt wurden 730.695 Impfdosen verabreicht. Dazu zählen Erst- und Zweitimpfungen in den Dortmunder Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Impfzentren und durch mobile Teams. Nicht enthalten sind die Impfungen durch BetriebsärztInnen und PrivatärztInnen, da diese unmittelbar ans RKI gemeldet werden.