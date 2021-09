Mit Beginn der Europäischen Mobilitätswoche, die international für klimafreundliche Mobilität wirbt, startete die dortmundweite Kampagne „Bike to Work“, die von der Stadt angestoßen wurde und bis zum 14. November 2021 läuft.

Sie motiviert Mitarbeitende aller Dortmunder Unternehmen dazu, den Weg ins Büro mit dem Fahrrad statt mit der Bahn oder dem Auto zurückzulegen.Die Vorteile auf einen Blick:

Gesundheit: Alle PendlerInnen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, bewegen sich mehr, verbringen Zeit an der frischen Luft und nutzen den Arbeitsweg für ihre Fitness. Bewegung setzt außerdem Glückshormone frei: Radfahren ist damit nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist.

Umwelt: Wer statt des Autos mit dem Rad zur Arbeit fährt, tut der Umwelt einen großen Gefallen und leistet einen klimafreundlichen Beitrag für eine emissionsfreie Innenstadt. Weniger Stau, weniger Abgase und weniger Lärm machen Dortmunds Straßen frei für Radverkehr und öffentliche Verkehrsmittel.

Platzsparend: Statt nerviger Parkplatzsuche vor dem Büro-, oder Firmengebäude ist das Fahrrad schnell abgestellt und der Weg zum Arbeitsplatz wird weniger stressig.

So funktioniert es:



Wie genau „Bike to Work“ funktioniert? In der App „Bike Citizens“ können sich Mitarbeitende zu Teams zusammenschließen und gegeneinander antreten. Dabei zählen nicht in erster Linie die reinen Kilometer, sondern viel mehr, wie viele Strecken insgesamt im Team pro Arbeitswoche zurückgelegt werden, an wie vielen aufeinanderfolgenden Tagen die Teams das Rad nehmen und ob sie dabei sogenannte Boosts erradeln – Extrapunkte, wenn die verschiedenen Teams besonders oft oder gar gleichzeitig Rad gefahren sind. So kann jedes Team jede Woche neu im Ranking aufsteigen. Und jede*r kann einen persönlichen Beitrag zur Teamleistung einbringen.

Doppelt punkten

Dass die Aktion Stadtradeln überschneidend zum Kampagnenzeitraums stattfindet, ist kein Zufall: So können alle PendlerInnen gleichzeitig an der „Bike to Work“ Kampagne in der „Bike Citizens“ App und am Dortmunder Stadtradeln vom 5. bis 26. September teilnehmen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Alle Kilometer, die während des Stadtradeln-Zeitraums bei „Bike to Work“ erradelt wurden, können am 26. September mit wenigen Klicks in die Zählung der Stadtradeln-Kilometer übertragen werden.

Nachhaltiger unterwegs sein



Die Kampagne „Bike to Work“ ist Teil der Maßnahmen, die die Stadt Dortmund unternimmt, um die Mobilität in der Stadt nachhaltiger und multimodaler zu gestalten. Alle Dortmunder RadlerInnen können in der Fahrradapp „Bike Citizens“ Radfahrkarten herunterladen und durch die Stadt navigieren. Um die Radfahrfreundlichkeit zu verbessern, werden beliebte Strecken DSGVO-konform erkannt und an die Stadtplanung weitergegeben. So tragen alle NutzerInnen der App dazu bei, dass Dortmund in Zukunft fahrradfreundlicher wird. Die Dortmunder Fahrradapp wird gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.