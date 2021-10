Zum fünften Mal gibt es im Westfalenpark am Sonntag, 31. Oktober 2021, ein schauriges Gruselspektakel mit furchteinflößenden Überraschungen.

In diesem Jahr wird es einen schaurigen Rundweg geben, der mit verschiedenen Gruselaktionen bestückt ist. Eine Wahrsagerin, eine monstermäßige Bastelaktion des MondoMio!s der etwas anderen Art u. v. m. stehen auf dem Programm.

Zombie-Disco

Wem das nicht reicht, der kann seinen Mut bei der Zufuß-Geisterbahn des Horror (Naturschutz) Hauses beweisen. Auf junge tanzwütige Untote wartet im Café an den Wasserbecken die Zombie-Disco. Wer sich richtig ekeln möchte, der schaut beim Gruselkabinett am Regenbogenhaus vorbei. Hier werden auch Geisterdiplome verliehen. Für Gänsehaut wird das Zelt des Grauens sorgen. Aber Vorsicht vor dunklen Wesen die sich im Park umher treiben.

Gruselige Speisen

Wen dabei der Hunger umtreibt, der darf sich hier auch gerne beim Gruselmenü mit gegrillten Trollfingern oder anderen Schaurigkeiten wie den „Crêpes des Grauens“ stärken.

Grusel-Stationen

Bei der Orientierung im Halloween-Szenario helfen Handzettel, auf denen einige Gruselstationen eingezeichnet sind. Die Handzettel liegen an den Kassen aus. Es geht über dunkle Wege, unter Bäumen und an Büschen vorbei, hinter denen der pure Schrecken lauern kann…



Und wie in den letzten Jahren ist die Veranstaltung erst richtig schaurig, wenn auch die Gäste als Monster, Geister, Hexen und Vampire erscheinen.

Veranstaltungseintritt:

3,50 Euro pro Person ab sechs Jahren

7 Euro für die Kleingruppe I (ein Erw. mit bis zu vier minderjährigen Kindern)

10,50 Euro für die Kleingruppe II (zwei Erw. mit bis zu vier minderjährigen Kindern)

Jahreskarteninhaber/-innen und Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Eine Fahrt mit der Geister-Kleinbahn kostet für Kinder von 4 bis 15 Jahren 1 Euro und für Erwachsene 4 Euro.

Alle Besucher*innen müssen geimpft, genesen oder getestet (maximal 48 Stunden alter Antigentest) sein und einen entsprechenden Nachweis mit sich führen. In allen Innenbereichen muss eine Maske getragen werden, außen wird es dringend empfohlen.

"Halloween im Park" für Familien mit Kindern bis 10 Jahren ist eine Kooperationsveranstaltung des Regenbogenhauses, des mondo mio! Kindermuseums, des AGARD-Naturschutzhauses und des Spielbogen e. V.