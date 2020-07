Um die Perspektive für für einen zukünftigen Betrieb der Schwimmschule Döring, die den Vertrag am Stiftskamp leider nicht mehr verlängern konnte, ging's bei einem Treffen mit der SPD Hörde Süd.

Leif Schmidt, Thilo Sperlich, Conny Döring, Gisela Deffner, Bernhard Klösel, Peter Gillmann, Klaus-Dieter Rustige, Diethart Döring, Werner Sauerländer, Richard Fiebig waren vor Ort und bedauern, dass die 14 Mitarbeiterinnen, die ihre Jobs verloren, aber auch Kinder und Eltern, die bislang die Schwimmschule intensiv nutzten, jetzt ohne Alternative dastehen. Obwohl die Schwimmschule besondere Wasser- und Rahmenbedingungen benötigt und ein Ersatz an anderer Stelle nicht so einfach möglich ist, wollen die Politiker bei der Suche in Hörde helfen, damit auch in Zukunft Kinder früh sicher schwimmen lernen können.