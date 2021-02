Vom 20. bis 21. Februar 2021 werden in der Helmut-Körnig Halle in Dortmund die Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften ausgetragen.

Seit der letzten Hallenmeisterschaft 2018 sind umfangreichen Baumaßnahmen an der Helmut-Körnig Halle erfolgt, an denen sich das Land NRW finanziell in großem Umfang (rund 3,3 Millionen Euro in 2019 und 2020) beteiligt hat. Auch die Durchführung der diesjährigen Veranstaltung unterstützt das Land.

Zum dritten Mal in Dortmund



Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat bereits in 2020 gezeigt, dass die Durchführung von Freiluft-Meisterschaften in Braunschweig, wenn auch ohne Zuschauer, auch in Pandemie-Zeiten möglich ist. Ein umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept wurde erstellt. Die Veranstaltung findet nach 2013 und 2018 zum dritten Mal in Dortmund statt.

Vorbereitung für Olympia



Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio sind die Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften für die Aktiven ein wichtiger Wettkampf zur Vorbereitung und Standortbestimmung. Sie dienen zudem als Qualifikationsmöglichkeit für die Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing (China) vom 19.-21.03.2021 sowie die Hallen-Europameisterschaften in Torun (Polen) vom 05.-07.03.2021. Die Aktiven können darüber hinaus Punkte für das Olympiaranking sammeln.