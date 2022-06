Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. In Dortmund gibt es mehrere Clubs (Club Dortmund, Club Dortmund Hellweg, Club Dortmund Ruhrregion), die sich angesichts der steigenden Zahl Bedürftiger kurzfristig gemeinsam zu einer Sonderaktion für die Tafel Dortmund entschieden.

Am REWE Sanecki an der Möllerbrücke und am SuperBioMarkt am Westfalendamm standen Soroptimistinnen um Spende zu sammeln.

So wurden die Kunden der Supermärktes gebeten, eine Ware mehr zu kaufen, um diese dann zu spenden. Lang haltbare Ware wurden angefragt. Fast alle Kunden kamen der Bitte nach und spendeten Nudeln, Haferflocken, Duschgel, Erbsen, Suppen und vieles mehr. Manche zückten auch ihre Geldbörse und spendeten Geld, teilweise das Wechselgeld aber auch Einzelspenden bis zu 40 €. So kamen an diesem Tag insgesamt knapp 50 Kartons mit haltbaren Lebensmitteln und auch Hygieneartikel zusammen. An Bargeld wurden am SuperBioMarkt vor Ort 300 € gesammelt, dieser Betrag wurde von Soroptimist Club Dortmund auf 600 € verdoppelt.

Auch am REWE Sanecki kamen zusätzlich zu den großen Mengen an Lebensmitteln nochmal 230 € an Spenden zusammen. Insgesamt gehen also zusätzlich zu den Waren 830 Euro an die Tafel Dortmund. Herr Geißler von der Tafel Dortmund freute sich bei der Abholung sichtbar.

Clubdortmund.soroptimist.de

si-ruhrregion.de

Dortmunder Tafel

(Text: Website - Dortmunder Tafel e.V.)

Die Arbeit der Dortmunder Tafel wäre nicht denkbar ohne die tatkräftige Hilfe vieler Menschen. Über 300 Ehrenamtliche bringen sich regelmäßig bei der Dortmunder Tafel ein, um Woche für Woche zwischen 80.000 kg und 100.000 kg Lebensmittel einzusammeln und an ca. 14.000 Menschen zu verteilen. Ihr Einsatz ist das Herzstück des Vereins, und jede einzelne Stunde, die eingebracht wird, trägt zum Gelingen des Ganzen bei. Das Engagement der Helfer reicht von der Bereitschaft, einige Stunden im Monat ein-zuspringen, bis hin zu täglichem Einsatz in einem der Tafel-Bereiche.

Es kann gespendet werden unter:

Dortmunder Tafel

Sparkasse Dortmund

IBAN: DE 11 4405 0199 0001 1628 61

BIC: DORTDE33XXX