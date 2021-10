Im strahlenden Sonnenschein war das große rote Caritas-Herz ein echter Hingucker in der Dortmunder Innenstadt. Vor dem Caritas-Service-Center in der Wißstraße haben Kolleg*innen und Ehrenamtliche eine Klima-Haltestelle aufgebaut.

Gesucht wurden die besten Tipps rund ums Thema Nachhaltigkeit – und die wurden dann „im Herzen getragen“. „Die älteren Generationen wissen von früher noch sehr gut, wie man ressourcenschonend lebt –beispielsweise zu Hause lieber wärmere Kleidung tragen, als stark zu heizen“, erzählt Brigitte Duve, die den Bereich der Gemeindecaritas in Dortmund verantwortet. Aber auch viele junge Menschen sind äußerst engagiert fürs Klima, das wurde an der Klima-Haltestelle deutlich. „Wir haben gemeinsam viele sehr anregende Gespräche geführt“, so Duve.

Jahreskampagne zum Klima

Die Idee zur Klima-Haltestelle entstand im Rahmen der Caritas-Jahreskampagne #DasMachenWirGemeinsam (mehr dazu auf klima.caritas.de).