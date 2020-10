Das Team des Ka!serlichen Repair- und Näh-Cafés bietet wieder seine Hilfe an: am Montag, 26. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in der Ricarda-Huch-Realschule, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78. Wer reparaturbedürftige Geräte oder Textilien bringt, muss eine Maske tragen. Wer will, kann sich unter Anleitung seine individuelle Maske nähen. Näheres bei der Nachbarschaftsinitiative KA!SERN, post@kaisern.de.