Der VMDO hat die letzten Monate genutzt, um seine "eigene virtuelle Welt" weiter zu entwickeln, und nach insgesamt 1.5 Jahren fertigzustellen. Die Bildungsangebote können jetzt digital stattfinden; sie sind "100 Prozent sicher" und datenschutzkonform.



Dozenten finden verschiedene Werkzeuge, um Unterrichtsmaterial digital aufzubereiten, jeder Kurs hat sein eigenes integriertes Conferencingsystem. Teilnehmende können sich jeder Zeit über ihre Kurse informieren und eigene Beiträge erstellen: alles ist mit dem Smartphone nutzbar, auch mit älteren Modellen.

Digitale "safe spaces"



Es ist wichtig, das Migrantenorganisationen sowie marginalisierten Communities sich auf der Basis ihres Erfahrungsschatzes eigene digitale Bildungsräume sowie digitale „safe spaces“ schaffen. Diesen Raum gibt es nun unter: www.bildungswerk-vielfalt.com- Möglich wurde diese Umsetzung durch die Förderung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, im Rahmen des Projektes „Trainer ABC“ und durch die Experten aus Mitgliedsorganisationen des VMDO e.V., die mit digitalen Know How maßgeblich zum Gelingen beigetragen haben: an erster Stelle der VKII e.V.

Hintergrund

Das Bildungswerk Vielfalt ist anerkannter Träger der Weiterbildung nach dem WBG des Landes NRW.

In ihm bündeln sich die (Weiter-)Bildungsideen, -bedarfe und -visionen von 60 Migrantenorganisationen für die Stadtgesellschaft. Trägerverein ist der VMDO e.V.