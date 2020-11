Ganz Deutschland kann mitmachen, wenn der Filmklub Dortmund e.V. zum „33. Offenen Filmwettbewerb 20/21“ einlädt.



Vom 1. November 2020 bis zum 15. Januar 2021 können Beiträge zum Wettbewerb eingereicht werden. Am 13. Februar 2021 werden die Preise verliehen. Man sollte mit der Einreichung allerdings nicht zu lange warten, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, und das Kontingent ist begrenzt.

Teilnehmen kann jede(r)



Der Reisebericht liebevoll aufbereitet, das heimische Glück geschickt in Szene gesetzt, der Kurzfilm einer Schülergruppe oder Dokumentationen rund um die Corona-Pandemie, alles ist erwünscht. Genre, Kategorie und Thema sind keine Grenzen gesetzt, nur länger als 15 Minuten und älter als drei Jahre dürfen die Beiträge nicht sein. Ob mit Smartphone, Actioncam, Drohne, Systemkamera oder mit der klassischen Videokamera - das Filmemachen war technisch gesehen noch nie so einfach wie heute. Ein sehr großer Teil dieser Werke wird nie veröffentlicht oder bekommt kein angemessenes Forum. Die technischen Bedingungen in Bezug auf die Beiträge werden auf der Webseite des Wettbewerbs www.selberfilmemacher.de genannt – dort gibt es auch ausführlich die Teilnahmebedingungen zu lesen.

Fachjury wählt drei Filme



Eine Auswahl der interessantesten Beiträge wird von einer Fachjury besprochen und die Besprechung veröffentlicht. Die drei besten Filme werden in einer Festival-Show auf der Webseite veröffentlicht und erhalten eine wertvolle Sachprämie. Der Publikumspreis ergibt sich aus der Anzahl der online abgegebenen Likes für die Wettbewerbsbeiträge.

Nicht-kommerzielle Filme und AV-Schauen



Das Ganze wird von und für Amateurfilmemacher gemacht. Mitmachen heißt selber machen, Filme und AV-Schauen sehen, zeigen und kommentieren. In einer starken Gemeinschaft sich unter Gleichgesinnten über Selbstgemachtes austauschen. Diese Veranstaltung ist keine Corona-Ersatzmaßnahme, sondern eine "längst überfällige" Ergänzung des Verbandsgeschehens im BDFA e.V. (Bundesverband Deutscher Film-Autoren). Dieser Wettbewerb soll keine "Eintagsfliege" sein, sondern regelmäßig wiederholt werden und Nachahmer motivieren.

Hintergrund Filmklub-Dortmund e.V.

Der Filmklub-Dortmund e. V. ist einer der größten und ältesten Filmclubs im BDFA e.V. "Selberfilmemacher.de" ist eine neue Plattform ausschließlich für Amateurfilmwettbewerbe. Sie wurde aus dem Kreise des Filmklub-Dortmund e.V. heraus privat initiiert.