Die Sparkasse Dortmund hat von der Oskar-Patzelt-Stiftung den Sonderpreis „Bank des Jahres“ im Rahmen des renommierten Wirtschaftswettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ verliehen bekommen.

Damit würdigt die Stiftungsjury den Einsatz der Sparkasse für die mittelständische Wirtschaft in ihrer Region. Besonders erwähnt werden unter anderem die individuelle Kundenbetreuung kleiner und mittlerer Unternehmen aller Branchen, die Unterstützung von Existenzgründungen durch das Start-up-Center und das Firmenkundenportal in der Internet-Filiale der Sparkasse. Für den Sonderpreis nominiert wurde die Sparkasse Dortmund durch die KFM Deutsche Mittelstand AG.

Hintergrund

Die Oskar-Patzelt-Stiftung, mit Sitz in Leipzig, würdigt bundesweit herausragende Leistungen mittelständischer Unternehmen und verleiht seit 1994 jährlich den Wettbewerbspreis „Großer Preis des Mittelstands“. Außerdem zeichnet die Stiftung je eine Kommune und eine Bank mit Sonderpreisen aus. Aufgeteilt ist der Wettbewerb in sechs Regionen. An der Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen nahm unter anderem Prof. Dr. Andreas Pinkwart, NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, teil.