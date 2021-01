Die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, Boe International, hat am 20. Januar einen besonderen Auftakt live in Dortmund und im Netz gefeiert. Im neuen, gläsernen Popup-Studio der Messe fiel der Startschuss zur digitalen Kampagne „RoadToBoe“ für ein spannendes Programm in den kommenden fünf Monaten, ehe am 9. und 10. Juni wieder Fachbesucher, Agenturen und Unternehmen auf die Boe-Aussteller in den Dortmunder Messehallen treffen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Online-Event, welches neben einer Talkrunde auch zwei wissenschaftliche Vorträge zu den Themen „The new power of hybrid events“ und „Vom postmodernen Event zum virtuellen Meeting?“ präsentierte.

Der Messe Dortmund ist mit der digitalen Kampagne „RoadToBoe“ ein erfolgreicher Auftakt zum Jahresanfang gelungen. Ein Drohnenflug über das Messegelände lieferte die ersten Bilder zu einem informativen Nachmittag. Traditionell läutet die Fachmesse für Erlebnismarketing das Jahr für die nationale und internationale Event-Industrie in der zweiten Januarhälfte ein. Doch coronabedingt findet die Messe 2021 erstmalig in ihrer Geschichte im Sommer statt.

Abwechslungsreiches Programm



Mit interessanten Vorträgen, Expertenrunden und regelmäßigen Insights aus und für die Branche verspricht die Messe Dortmund ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für die kommenden Monate bis zur internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing am 9. und 10. Juni. In zwei hochkarätig besetzten Talkrunden diskutierten Sabine Loos (Westfalenhallen Unternehmensgruppe), Jan Kalbfleisch (Famab e.V.), Axel von Hagen (von Hagen GmbH), Georg Broich (Broich Catering & Locations), Alexander Ostermaier (Neumann&Müller Veranstaltungstechnik) und Joris Bomers (Party Rent Group) das für die Event-Branche aktuell wichtigste Thema „Wandel - neu denken“. Unter ROADTOBOE.BOE-messe.de sind die Inhalte weiterhin abrufbar.

Erleben vor Ort und in der digitalen Welt schaffen



„Mit dem Startschuss zur ‚RoadToBoe‘ erleben wir, wie ein Teil der Messen in die digitale Welt transferiert aber auch physisch erlebt werden kann“, fasst Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, zusammen und gibt einen Ausblick auf Juni: „Die Boe Red ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die hybride Messewelt in Dortmund. Speziell in der Event-Industrie haben wir Akteure, die online-affin sind und sehr schnell digitale Angebote und Features entdecken und wahrnehmen. Im Mittelpunkt der Messeteilnahme steht das hautnahe Erleben von neuen Trends.“ Produkte und Formate auf einer Plattform wie der Boe Red sowohl vor Ort als auch in der digitalen Welt live erklärt zu bekommen, schaffe das Knowhow, das final zwischen den Messeteilnehmern transportiert werden muss, so Loos weiter.

Digitale Messe-Angebote



Bis dahin sorgt der digitale Fahrplan der Messe für ein abwechslungsreiches Programm. Den Auftakt zu einer Vortragsreihe in den kommenden Monaten machten Colja M. Dams, Ceo Vok Dams Events, sowie Prof. Dr. Dirk Hagen von der SRH Hochschule Berlin. Buchautor und Diplom-Ökonom Dams zeigte zum Start der „RoadToBoe“ auf, welche neue Kraft aus hybriden Veranstaltungen hervorgeht. Prof. Hagen widmete sich in seinem Impulsvortrag unter dem Titel „Vom postmodernen Event zum virtuellen Meeting“ der Fragestellung, warum es für die Community- und Netzwerkbildung immer noch Formen der „realen“ Zusammenkunft braucht.

Ab Anfang Februar wird die Reihe im zweiwöchigen Turnus fortgesetzt. Eventpsychologie-Experte Steffen Ronft gibt am 3. Februar unter Roadto.Boe-messe.de einen Einblick zum Thema „Eventpsychologie – Veranstaltungen wirksam optimieren“. Der Wegbereiter des interdisziplinären Felds der Eventpsychologie und Autor liefert wissenschaftliche Erkenntnisse für Veranstalter, Eventlocations und Dienstleister der Eventbranche sowie für alle Unternehmen, die mit gelungenen Veranstaltungen nachhaltig erfolgreich sein möchten. Beginn ist um 16 Uhr, der Talk dauert 30 Minuten.

Am 17. Februar geht der 30-minütige „RoadToBOE“-Expertentalk ab 16 Uhr in die nächste Runde. Dipl.-Betriebswirt Clemens Arnold von 2bdifferent spricht zum Thema Nachhaltigkeit in der Event-, Messe- und Kongressbranche. Der erste Termin im Monat darauf steht mit der BrandEx-Awardverleihung sowie einem weiteren Expertentalk am 3. März ebenfalls schon fest.



Über die BOE: Treffpunkt der Event-Industrie

Die Boe International (BOE), internationale Fachmesse Erlebnismarketing, markiert den Jahresauftakt für die nationale und internationale Event-Industrie. Am Messestandort Dortmund präsentieren sich die Aussteller aus den Branchen Event-Veranstaltung und -Ausstattung sowie Messebau und treffen auf Fachbesucher, Agenturen und Unternehmen. Die Besucher holen sich auf der Messe Fachwissen und profitieren von konzeptionellen Erfolgsrezepten sowie neuen Kontakten. Darüber hinaus bringt die Messe Nachwuchskräfte in Kontakt mit zukünftigen Arbeitgebern. Fachlicher Träger der Boe ist der Famab Kommunikationsverband. Weiterführende Informationen bietet die Messe-Website: www.boe-messe.de