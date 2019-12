Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit für Amazon und alle Mitarbeiter, die sich um die Bestellungen der Kunden kümmern. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern engagiert sich Amazon, um mit Aktionen etwas von der Freude der Feiertage zu allen Menschen zu bringen.

Dabei nutzt Amazon auch das wachsende Logistiknetzwerk und die Lieferpartner, durch die die schnellen und flexiblen Lieferoptionen vor Weihnachten erst möglich werden. In Dortmund arbeitet Amazon schon seit vielen Jahren mit dem Team der Dortmunder Tafel zusammen. Jetzt übergaben das Amazon Logistikzentrum in Dortmund und das Verteilzentrum in Bochum eine Spende in Höhe von 10.000 Euro sowie Sachspenden an die Dortmunder Tafel.

"Damit wichtige Arbeit weitergehen kann"

„Vor Weihnachten bekommen die Hilfsorganisationen viel Aufmerksamkeit. Mit unserer Spende wollen wir dazu beitragen, dass die wichtige Arbeit auch nach Weihnachten weitergehen kann“, sagt Lars Krause, Standortleiter des Logistikzentrums in Dortmund. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen europäischen Ländern engagiert sich Amazon, um mit besonderen Aktionen etwas von der Freude und dem Glanz der Feiertage zu allen Menschen zu bringen