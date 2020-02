Jedes Jahr kommen mehr Menschen nach Dortmund und übernachten in Hotels. Die Statistiker des Landesamtes zählten 2019 rund 861.900 Gäste. Im Vergleich zum Vorjahr kamen 47.300 Gäste mehr. Da viele länger als eine Nacht blieben, stieg auch die Zahl der Übernachtungen um 6,5 Prozent auf 1.440.863.

Mit einem Plus von 8,6 Prozent bei den Ankünften und 9,1 Prozent bei den Übernachtungen haben auch Gäste aus dem Ausland einen Anteil an der positiven Statistik. Nach Auskünften der Hoteliers ist die positive Entwicklung vor allem auf Geschäftsreisende zurückzuführen.

Die guten Beherbergungszahlen seien auf den wachsenden Tagungs-, Kongress- und Messemarkt zurück zu führen. Zudem spielen Veranstaltungen als Frequenzbringer im Freizeittourismus eine immer größere Rolle, beispielsweise große, teils mehrtägige Konzerte in den Westfalenhallen, der Kirchentag, das E-Bike-Festival, Juicy Beats oder das Pokémon Go Fest.

Heimspiele sorgen für volle Betten

Und natürlich ist auch der Fußball in Dortmund ein Garant für volle Hotelbetten. So sorgt der BVB mit seinen Heimspielen, besonders wenn internationale Spiele dabei sind, für viele Übernachtungsgäste.

Die neuen Hotels der letzten Jahre ließen die Gesamtzahl der Hotelbetten auf mehr als 7.640 steigen. Trotzdem stieg auch 2019 wieder die Auslastung der angebotenen Betten um fast 3 Prozent. Bei den kreisfreien Städten in NRW können lediglich Köln und Aachen eine leicht höhere Auslastung vorweisen.

„Diese Gesamtentwicklung ist besonders erfreulich, da wir mit 6,5 Prozent Zuwachs bei den Übernachtungen ein überdurchschnittliches Plus verzeichnen können“, berichtet DORTMUNDtourismus-Vorstandsvorsitzende Sabine Loos.

So melde man für Deutschland plus 3,7 Prozent, für NRW plus 2,6, im Ruhrgebiet plus 4,5 Prozent. „Dieses wiederholte Rekordergebnis zeigt, dass die Zukunftsperspektiven für die Destination Dortmund gut sind“, stellt Loos abschließend fest.