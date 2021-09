Gelernt wird in vier verschiedenen Bereichen: vier kaufmännische Ausbildungsplätze, zwei für Industriemechaniker, eine Stelle als Maschinen- und Anlagenführer in der Dortmunder Produktion und drei Plätze in der Lagerlogistik.

Die jungen Erwachsenen zwischen 17 und 23 Jahren können sich auf "eine umfassende Ausbildung in einem etablierten Familienunternehmen" freuen.

Über Dolezych

Die Dolezych GmbH & Co. KG wurde vor mehr als 85 Jahren in Dortmund gegründet und ist mittlerweile mit sieben Tochterunternehmen (Polen, USA, China, Chile, Ukraine, Russland, Türkei) international vertreten. Das Familienunternehmen wird aktuell in zweiter und dritter Generation durch Udo und Tim Dolezych geführt. Als Hersteller für Seil-, Hebe-, Anschlag- und Ladungssicherungstechnik ist Dolezych weltweit Partner für einfaches und sicheres Heben und Transportieren. Mehr als 650 Mitarbeiter sind rund um das mehr als 20.000 Produkte und umfangreiche Dienstleistungen (Fachseminare, Schulungen, Prüfservice etc.) umfassende Produktportfolio für Dolezych tätig.