Den richtigen Riecher hatte die Polizei am Montagabend (2.11) bei einer Verkehrskontrolle in Scharnhorst. In einem gegen 22.45 Uhr in der Stresemannstraße kontrollierten Auto fanden die Beamten Drogen. Einen Führerschein besaßt der 25-jährige Fahrer nicht. Er und sein ebenfalls aus Dortmund stammender 31-jähriger Beifahrer landeten im Polizeigewahrsam.

Im kontrollierten Wagen hatten die Polizeibeamten mehrere Rucksäcke mit augenscheinlich nicht geringenMengen Betäubungsmitteln verschiedener Art entdeckt. Der Beifahrer führte ebenso

mutmaßliche Betäubungsmittel mit sich. Zudem konnten die Beamten Bargeld von in Höhe von über 1.900 Euro im Rahmen der Gewinnabschöpfung sicherstellen. Auch die Mobiltelefone der beiden wurden mitgenommen.

Zusätzlich stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer aus Dortmund keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bestand der Verdacht, dass der Dortmunder das Autounter Einfluss von Drogen geführt hat. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen sowie seinen Beifahrer, 31 Jahre aus

Dortmund, fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.