Heute Morgen (9.4.), kurz vor 9 Uhr, meldete ein Mitarbeiter der Filiale des Lebensmittel-Discounters Lidl an der Deutschen Straße 22 in Eving per Notruf 112 einen Brand an einer Müllpresse. Die Feuerwehrleitstelle entsandte umgehen den zuständigen Löschzug der Feuerwache2 (Eving).

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Lebensmittel-Markt bereits geräumt. Ein Atemschutztrupp der

Feuerwehr konnte daher sofort mit den Löscharbeiten an der Presse und dem angrenzenden Abfallcontainer an der Rückseite des Gebäudes beginnen. Ein zweiter Atemschutztrupp ging parallel zur Kontrolle des Lagers durch den Verkaufsraum vor. Festgestellt wurde eine leichte Verrauchung im Lagerraum. Per Hochleistungslüfter konnte der Rauch indes aus dem Lager gedrückt und eine zusätzliche Verrauchung des Verkaufsraumes verhindert werden.

Um den Container von der Presse abzurücken, musste die Feuerwehr schließlich ein so genanntes Wechselladerfahrzeug einsetzen. Nachdem der Container vom Gebäude weggezogen war, konnte er geöffnet werden, um den Inhalt auszuräumen und mit Löschschaum abzudecken.

Die Lebensmittelüberwachung übernahm die Einsatzstelle, um mit der Marktleitung die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Im Einsatz befanden sich 16 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 mit fünf Fahrzeugen. Die

Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.