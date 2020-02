Jugendliche sollen jeweils abends am 2. und 3. Februar von der Brücke am Wambeler Holz in Scharnhorst aus Steine auf die darunter verlaufende Bundesstraße 236 geworfen und dadurch mehr als zehn Fahrzeuge beschädigt haben. Nun konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings entstand an diversen Fahrzeugen Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen gerieten - auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung - nun zwei Jugendliche aus Dortmund in den Fokus der Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Deutschen im Alter von 14 und 15 Jahren am Montag(10.2.) vorläufig fest und brachten sie zwecks weiterer Maßnahmen zum Polizeipräsidium.

Danach wurden die Jugendlichen, weil besondere Gründe für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die beiden Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.