Ein Unfall, der sich am gestrigen Dienstagmorgen (2.2.) auf der Bundesstraße B 54, der Evinger Straße, an der Stadtgrenze zu Lünen nördlich von Brechten ereignet hat, dürfte für einen mehrtägigem Ausfall derAmpelanlage an der Einmündung der B 236 sorgen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Dies hat die Polizei heute Morgen (3.2.) mitgeteilt.

Statt beim Gelblicht einer Ampel zu bremsen, beschleunigte ein 21-jähriger VW-Fahrer am Dienstag gegen 8 Uhr laut Zeugenaussichten seinenPkw und fuhr auf die Kreuzung B54/B236 an der Stadtgrenze Dortmund/Lünen zu.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dann in Richtung Lünen bei Rotlicht der Ampel in die

Kreuzung ein, während andere Verkehrsteilnehmer bereits bei Grünlicht die

Kreuzung überquerten. Um einen Zusammenstoß mit dem Querverkehr zu vermeiden, lenkte der 21-Jährige seinen VW Lupo bei einem Ausweichmanöver gegen einen Ampelmast, der bei dem Zusammenstoß umkippte.

Der Rettungsdienst lieferte den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ein.

Während der Unfallaufnahme fiel der Polizei ein Autofahrer auf, der die Unfallstelle verbotswidrig fotografierte. Er gab an, mit dem Unfallfoto sein verspätetes Eintreffen am Arbeitsplatz belegen zu wollen. Die Polizei leiteteein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 2500 Euro, an der Ampel etwa 10.000 Euro.Die Reparaturarbeiten an der Ampel dauern voraussichtlich noch mehrere Tage. In

diesem Bereich ist deshalb mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.