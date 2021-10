"Die Kids vom EKS" lautet der Titel des neuen (Buch-) Projekts der DJK Eintracht Scharnhorst.

Die aus Hamm/Westfalen gebürtige Wahl-Dortmunderin Heike Wulf - die freie Autorin, Lese- und Literaturpädagogin und Schreibwerkstätten-Leiterin lebt in der Oststadt - ist in Dortmund meist als mörderische Krimi-Autorin bekannt, gehört u.a. der Autorinnen-Gruppe "Bloody Marys" an. Nun bringt die 54-Jährige Heike Wulf in Kooperation mit der DJK Eintracht Scharnhorst ihr erstes Kinderbuch heraus: „Die Kids vom EKS“.

Kurz zum Inhalt: Jack, Jamira, Malika, Saira und Joshua sind richtig gute Freunde mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Sie leben in Dortmund-Scharnhorst und sind die „Kids vom EKS“. Jeden Tag erleben sie ein neues Abenteuer, gehen in den Dortmunder Zoo oder ins Schwimmbad, in die Kinderdisko und unternehmen vieles mehr.

Kinder der heutigen Zeit finden hier ihre multikulturelle Lebenswelt wieder. In vielen unterschiedlichen Situationen erfahren die fünf Protagonisten, das man nur gemeinsam wirklich stark ist. Und: Die kurzen Vorlesetexte verbinden Literatur- und Sprachvermittlung mit Bewegung. Die Bewegungsgeschichten können zu Hause, in der Schule oder Kita helfen, mit Kindern in Bewegung und ins Gespräch zu kommen.

Sportlicher Präsentationsnachmittag am 20. Oktober am Sanderoth

Vorgestellt wird das Bewegungsbuch für Kinder im Rahmen eines Nachmittags mit diversen Sport- und Bewegungsangeboten am Mittwoch, 20. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr vor Ort in Scharnhorst auf dem Schulhof beziehungsweise in der Turnhalle der Paul-Dohrmann-Schule, Sanderoth 2-4. Nur hier und an diesem Tag ist das Buch zum Sonderpreis von 2 Euro erhältlich. - Es gilt die 3G-Regel.