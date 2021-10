Am Donnerstag, 28. Oktober, präsentieren vier Dortmunder Förderzentren ihre Ergebnisse der Projektwochen „Dortmund – Unsere Stadt“ live in der Kulturwerkstatt der dobeq in Lindenhorst. Die dobeq, GrünBau, die Stadtteil-Schule und der Werkhof haben sich für dieses Projekt zusammengeschlossen und ein buntes Programm erstellt.



Neben einer unterhaltsamen Bühnenshow gibt es Live-Musik von der Förderzentrums-Band. Die Werk- und Projektbereiche präsentieren ihre großartigen Ergebnisse in Form von Bildern, Videos und Audioinhalten.

Passend zur lockeren Atmosphäre wird ein leckeres Fingerfood-Büfett serviert.

Alle Besucher*innen sind herzlich eingeladen, in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr in der Kulturwerkstatt in der Lindenhorster Straße 38 einen ereignisreichen Tag voller spannender Einblicke in „Unsere Stadt“ zu erleben.

Die Anmeldungen laufen über folgende E-Mail-Adresse von Chris Habernoll (Werkhof): c.habernoll@werkhof-projekt.de.