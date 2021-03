Dieser Artikel ist, da die beschriebenen Grenzsteine auf Lüner Gebiet stehen, schon auf Lokalkompass unter Lünen in ähnlicher Form erschienen.

Grenzstein Reichsstadt Dortmund / Grafschaft Mark:

Vor über 400 Jahren - und so alt sind die Grenzsteine schon - gehörte das Gebiet von Brambauer - damals weitgehend unbewohnt - zu Dortmund, die Stadt Lünen lag hingegen auf dem Gebiet der Grafen von der Mark, deren Stammsitz die Burg Mark bei Hamm war. Lünen bekam von eben diesen Grafen 1341 das märkische Stadtrecht.

Karte der Grafschaft Mark mit der Reichsstadt Dortmund mittendrin.

Foto: gemeinfrei Wikimedia; allgemeiner historischer Handatlas

hochgeladen von Martina Seeliger

Schaut man sich eine alte Karte an, kann man sich vorstellen, dass dieser Bereich für beide Nachbarn ein interessantes Gebiet war. Während Dortmund nicht vom Nachbarn völlig umschlossen werden wollte, hätten die Grafen von Mark Dortmund sicher gerne zu ihrem Territorium gezählt.

Position der Lüner Grenzsteine:

Insgesamt gibt es zwei solcher Grenzsteine auf Lüner Gebiet, die den alten Grenzverlauf zwischen der Reischsstadt Dortmund und der Grafschaft Mark kennzeichneten. Der erste befindet sich am Mühlenweg in Lippholthausen, also gar nicht weit weg vom Dortmunder Norden, am Fußweg zur alten Wassermühle (siehe Titelbild), die früher zum Schloss Buddenburg gehörte.

Grenzstein in Lippholthausen mit Hinweistafel

hochgeladen von Martina Seeliger

Buddenburg lag ebenso wie Lünen im Gebiet der Grafschaft Mark. Man findet den Grenzstein einerseits gut sichtbar neben der Mühle und es gibt auch eine Hinweistafel auf seine Bedeutung, anderseits fügen ihn sein unscheinbares Aussehen und die angelegten Hecken so in die Umgebung ein, dass er fast unsichtbar bleibt.

Die Seite der Grafschaft Mark

hochgeladen von Martina Seeliger

Auf der einen Seite ist "Dortmund", auf der anderen "Marck" eingemeißelt.

Noch immer Grenzstein?

Der zweite Grenzstein steht in Brambauer und scheint heute immer noch einen Grenzverlauf zu markieren, denn direkt neben ihm verläuft Stacheldraht und man kann ihn nur aus der Entfernung betrachten.

Heute begrenzt der Grenzstein die Grundstücksgrenze des Lippeverbandes

hochgeladen von Martina Seeliger

Jetzt im Frühjahr, so lange die Brombeerranken noch nicht ausgeschlagen haben, kann man ihn entdecken, in einigen Wochen wird man nicht mehr in seine Nähe kommen. Er befindet sich auf dem Gebiet der Kläranlage des Lippeverbandes und das ist durch den schon erwähnten Stacheldraht eingezäunt. Es wirkt fast so, als würde Brambauers Grenzstein die Grundstücksgrenze bewachen. Daher ist auch nur ein Foto mit der Dortmunder Ansicht möglich, die Grafen von der Mark werden es nachsehen.

Ursprünglich wurden diese Grenzmarkierungen wohl um 1565 aufgestellt und um 1613 erneuert, leider tragen sie keine Jahreszahl, vielleicht hofften beide Seiten ja darauf, den Grenzverlauf noch verändern zu können.

Einen "Bruder" der beiden Lüner Grenzsteine aus dem Jahr 1567 kann man im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Dortmund bewundern. Dort gibt es zudem ausführlichere Informationen.

Wenn Sie neugierig geworden sind, hier finden Sie ein paar mehr Informationen zu Grenzsteinen: Grenzsteine.

Wenn Sie den Grenstein Brambauers aus der Nähe betrachten möchten. Er befindet sich in der Stichstraße der Brambauer Straße Richtung Kläranlage des Lippeverbandes, südlich vom Teich. Es gibt keinen befestigten Weg dorthin.