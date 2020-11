"Félicitations aux nouveaux diplômés!", gratuliert die Fachschaft Französisch am Evinger Heisenberg-Gymnasium (HeiG) ihren erfolgreichen DELFerinnen und DELFern in diesem besonderen Jahr 2020.

DELF (Abkürzung für: diplôme d’études en langue française) ist ein Zertifizierungsprogramm für die französische Sprache.

Im diesjährigen Durchgang absolvierten insgesamt zehn HeiG-Schüler*innen bei den DELF-Prüfungen im Fach Französisch erfolgreich ihre Tests in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen.

Einen merklichen Unterschied zu den Vorjahren gab es jedoch laut Matthias Menning von der Fachschaft Französisch am HeiG: "Aufgrund der durch das Coronavirus beeinflussten Arbeitsbedingungen in Frankreich dauerte der Druck der Sprachdiplome laut Aussage des Institut Français in diesem Jahr außergewöhnlich lange, so dass diese erst sehr spät an die Schulen geschickt werden konnten. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude! Wir gratulieren herzlich und freuen uns mit euch!"