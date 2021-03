Leute bewegen sich in sonderbaren Kreisen:

Wer in den letzten Tagen am Brechtener Kirchplatz vorbeigekommen ist, konnte ein sonderbares Phänomen beobachten. Vom Kleinkind bis zu älteren Leuten an Krücken, sie alle bewegten sich in sonderbaren Kreisen wahllos hin und her.

Die Lösung ist ein Labyrinth:

Die Lösung ist das Labyrinth, das die evangelische Kirche auf dem Kirchplatz angelegt hat. Es zieht magisch Leute an und bewegt sie dazu, sich entlang der vorgegebenen Markierungen zu bewegen. Schon erstaunlich, welche Strecke man durch das Ablaufen von Halbkreisen auf so einem kleinen Raum zurücklegen kann.

Das Labyrinth ist anziehend:

Vom Kleinkind, das die ersten Schritte machen kann bis zum älteren Teil der Bevölkerung, der auf Krücken oder Rollator angewiesen ist, sie alle durchlaufen die vorgeschriebenen Wege des Labyrinths, obwohl es ein Leichtes wäre, über die "Mauern aus Rindenmulch" hinwegzusteigen. Es ist fast immer Bewegung auf dem Kirchplatz. Kinder, die versuchen, den Weg möglichst schnell oder sogar um die Wette zu durchlaufen oder diejenigen, die zur Besinnung kommen wollen - sogar Hunde laufen scheinbar fröhlich hinter Frauchen/Herrchen her.

Die Stunde der Elstern und Rabenvögel:

Immer wenn es ruhig wird und keine Menschen unterwegs sind, untersuchen die am Platz ansässigen Elstern und Rabenvögel das seltsame Gebilde. Es kommt einem so vor, als würden sie sich fragen, warum die Menschen die vorgegebenen Wege einhalten während sie selbst über die Mauern hüpfen oder durch sie hindurch schreiten können.

Das Labyrinth aus Sicht einer Elster

Das Labyrinth ist bis zum 11. April begehbar, für weiter Informationen wurde eine Hinweistafel aufgestellt.