Auch in diesem Jahr fand die Ferien-Aktion Sommerleseclub (SLC) in der Evinger Bücherei großen Anklang. Lesen und Hörspiele hören kann man überall: am Strand, in den Bergen oder auf dem Sofa.



Die Stadtteilbibliothek Eving bedankt sich nun bei allen fleißigen Teilnehmern und lädt diese zur Urkundenvergabe, Oskar- und Preisverleihung im Rahmen der SLC-Abschlussveranstaltung für Donnerstag, 23. September, von 15 bis 16.30 Uhr in die Bücherei-Räume in der ersten Etage der Bezirksverwaltungsstelle Eving, August-Wagner-Platz 2-4, ein.

Anschließend gestalten die Leseheld*innen ihr eigenes Wunsch-Fernrohr-Kaleidoskop unter dem Motto "Ich sehe was, was ICH gern´sehe...".

"Wie wäre es, wenn das, was du siehst, mit deinem Wunsch-Fernrohr-Kaleidoskop viel schöner aussieht als in echt?", regt Büchereileiterin Regina Hildebrandt zum Mitmachen an: "Etwas Pappe, etwas Folie, etwas Klebeband, etwas Augenbrause und ein kleines bisschen Fantasiemagie - und schon sieht alles ganz anders aus! Ein anderer, bunter Blick auf die Welt. DEIN Blick auf die Welt!"

Kontakt: E-Mail: bibliothek.eving@stadtdo.de; Tel. 0231/50-25446.

Öffnungszeiten: Di, 10-12 + 13-17 Uhr; Mi, 13-16 Uhr; Do, 10-12 + 13-18 Uhr; Fr, 10-12 Uhr.