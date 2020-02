In Brechten groß geworden, wohne ich heute mit Blick auf die alte Dorfkirche. Da ich viel zu Fuß in Brechten unterwegs bin fällt mir der Müll am Wegesrand sehr unangenehm auf.

Besonders an Brechtener Straße von der B54 bis zur Autobahnbrücke über die A2, sowie am Friedhofsweg der evangelischen Kirche liegt ständig sehr viel Müll. Überquellende Mülleimer führen dazu, dass Müll im Gebüsch landet.

Aussagen wie: "Glauben Sie, dass Brechten so vermüllt ist?“ helfen hier nicht weiter. Von Mittwoch bis Freitag habe ich in insgesamt 7 Stunden 6 Säcke (40 Kilogramm Müll) gesammelt.

Unterstützt wird die Aktion von der EDG unter dem Motto „Sauberes Dortmund 2020 – Mach mit“