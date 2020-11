Wie jedes Jahr im Herbst werden irgendwann die Blätter der Bäume bunt und dann abgeworfen. Aber nicht nur die Blätter fallen herab, geht man unter den hohen Eichen am Brechtener Kirchplatz entlang, ist es fast sinnvoll einen Helm zu tragen, denn mit jedem Windstoß prasseln auch die Eicheln zu Boden, die es in diesem Jahr wieder in großen Mengen gibt. Der ganze Rasen unter den Bäumen ist mit ihnen bedeckt und an einigen Stellen haben sogar die Grashalme Schwierigkeiten, noch ans Licht zu kommen.

die Eicheln bedecken an einigen Stellen den Boden, dazwischen kann man Pilze erkennen

Auf dem Kirchplatz werden das Laub und die Eicheln zusammengefegt und abtransportiert. Dabei sehen die zusammengefegten Blätter aus wie überdimensionierte Maulwurfshügel.

wie Maulwurfshügel

Einige Bäume sind schon ganz leer, andere haben noch einiges an Laub zu bieten. Da werden noch ein paar Hügel zusammenkommen.

Warum werfen die Bäume ihre Blätter ab?

Über die Blätter der Laubbäume wird Wasser verdunstet und das ist für die Bäume im Winter oft nicht verfügbar, weil der Boden gefroren ist. Also sorgen die Bäume vor, sie entziehen im Herbst ihren Blättern die Nährstoffe, um sie in Ästen, Stamm und Wurzeln zu specihern. Den Blättern wird die Wasserversorgung abgeschnitten, dadurch werden sie bunt, welken und segeln zu Boden. Im Frühjahr bildet der Baum dann wieder neue Blätter. Einen ähnlichen Prozess konnte man im Sommer, als es lange trocken war, bei den Platanen erkennen, die aus Wassermangel ihre Blätter abgeworfen haben. Die alten Blätter verrotten mit der Zeit oder werden zersetzt und bieten dann neue Nährstoffe für die Bäume.

Neugierig geworden?

Nützliche Informationen und Bastel-Ideen für Kinder:

Das Bundesamt für Naturschutz gibt Broschüren für Kinder heraus, in denen man noch viel mehr über die Natur im Herbst erfahren kann und natürlich, warum die Nadelbäume ihre Nadeln behalten. Wenn Corona unsere sonstigen Kontakte einschränkt, vielleicht macht es ja Spaß mit dem Nachwuchs auf den Seiten der "Naturdetektiven" zu stöbern. Sie können im Internet unter folgendem Link weiterlesen oder das Magazin "kinatschu herbst" kostenlos bestellen: Bundesamt für Naturschutz - Naturdetektive.