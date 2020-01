Der Verwaltungsvorstand der Stadt hat die Fusion zweier Evinger Grundschulen auf die politische Bahn gebracht: Ketteler- und Osterfeld-Schule sollen ab dem nächsten Schuljahr zusammengeführt werden.

Künftiger gemeinsamer Standort soll ab dem 1. August an der ehemaligen Hauptschule Eving sein. Die alte Hauptschule Eving wurde 2011 aufgelöst.

Vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien soll zum Ende des laufenden Schuljahres die Ketteler-Grundschule aufgelöst werden.

Die zweizügige Osterfeld-Grundschule ist bereits zum Schuljahr 2019/20 in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Eving an der Osterfeldstraße 131 umgezogen. Die räumliche Situation am ehemaligen Standort entsprach nicht mehr den schulorganisatorischen und pädagogischen Erfordernissen.

In einem mit den damaligen Gegebenheiten vergleichbaren Zustand befindet sich die Ketteler-Grundschule am Fällackerweg 23. Zudem fehlen an diesem Standort eine Turnhalle und Räume für die Offene Ganztagsschule (OGS).

Dreizügigkeit und OGS am neuen Standort

„Der Standort an der ehemaligen Hauptschule bietet Platz für drei Schulzüge. Damit verbessert sich für die Schülerinnen und Schüler der jetzigen Ketteler-Grundschule die Raumsituation deutlich. Die Schulkinder erhalten eine zeitgemäße Schule einschließlich einer OGS*. Die wohnortnahe Versorgung mit Schulplätzen ist so sichergestellt“, sagt Schuldezernentin Daniela Schneckenburger.

