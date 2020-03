„Spielparadies – hier wird gespielt“ verkünden wenige Jahre alte Schilder an den Spielplätzen der Siedlung Droote/Kautskystraße mit knapp 245 Wohnungen in Scharnhorst.

Doch mit der Wirklichkeit in der Wohnanlage haben die Schilder wenig zu tun. Einige Spielgeräte wurden offensichtlich abgebaut, einige andere Spielgeräte weisen in Teilen augenscheinliche Sicherheitsmängel auf.

Unebenheiten oder fehlende Gehwegplatten stellen Stolperfallen an einigen Gehwegen zu den Hauseingängen dar. An den Hausfassaden weisen die vertikalen Abdeckungen zwischen den Gebäudeteilen an mehreren Häusern Risse auf. Die dahinterliegenden unverputzten Wände sind dadurch vermehrt Witterungseinflüssen durch Wind und Regen ausgesetzt. Mieter befürchten deshalb Schäden in den angrenzenden Wohnungen. Auch die Einfriedungen zu den Müllstandplätzen sind nicht ausreichend instandgehalten.

„So viele Mängel? Warum kümmert sich unser Vermieter nicht? Wo bleibt die Verantwortung des Eigentümers?“, fragen Frank Keil und Hannelore Jacoby vom Mieterbeirat der Siedlung Droote.

Daher haben der örtliche Mieterbeirat und der Mieterverein Dortmund in einer neunseitigen Dokumentation die Mängel zusammengestellt. Diese wurde der Eigentümerin der Wohnungen, der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Lanstrop und der zuständigen Hausverwaltung Paul Immobilien zugeschickt. Verbunden mit der Aufforderung die Mängel zu beseitigen.

Wohnungsaufsicht der Stadt ist eingeschaltet

„Die Situation in der Siedlung müsste der Eigentümerin eigentlich bekannt sein. Diese Mängel sind nicht zu übersehen“, stellte Tobias Scholz, der wohnungspolitische Sprecher des Mietervereins Dortmund, beim Ortstermin mit dem Mieterbeirat und SPD-Ratsvertreter Rüdiger Schmidt als Unterstützer vor Ort an der Droote fest.

Auch die Wohnungsaufsicht und Bauordnung der Stadt Dortmund wurden eingeschaltet und gebeten, sich entsprechend den Vorgaben der Bauordnung des Landes NRW, der städtischen Spielplatzsatzung und den Vorschriften des NRW-Wohnungsaufsichtsgesetztes (WAG) für eine Verbesserung der Wohnverhältnisse in der Droote-Siedlung einzusetzen.

Zur WBG Lanstrop GmbH

 2005 verkaufte die LEG NRW (damals im Besitz des Landes) 1400 Wohnungen in Dortmund an die Unternehmensgruppe Baum (Hannover), für die eigens die Baum Grundbesitz Dortmund GmbH gegründet wurde. Rund 1160 Wohnungen in Lanstrop und rund 245 Wohnungen in Scharnhorst-Ost (Droote 1- 45) waren betroffen.

 Im Juni 2006 wurde bekannt, dass die Hanseatic Group (Hildesheim) die Wohnungen per Unternehmenskauf erworben hatte. Die Gesellschaft wurde in Lion Properties I Dortmund GmbH umbenannt.

 Ab September 2006 übernahm die dänische Firma CenterPlan A/S die Mehrheit, im Dezember 2006 erfolgte die Umbenennung in Centerplan Lion Dortmund GmbH. Der Investor ging im Zuge der Finanzkrise Pleite.

 So kam es, gesteuert durch die finanzierenden Banken (Bayrische Landesbank und isländische Bank) zum Rückkauf durch die Hanseatic Group im Juni 2009. Das Unternehmen wurde in den heutigen Namen Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Lanstrop GmbH umbenannt.

 Ende Januar 2014 wurde die WBG Lanstrop von Hanseatic zunächst an die Eigentümer Curator Real Estate GmbH und Murr Holding GmbH veräußert. Wenige Tage später erfolgte der Verkauf an die neuen Eigentümerinnen, die AG Anna B.V. (Amsterdam) und die Eurolinque III LLC. (Rutherford/USA). Letztere ist eine Tochter der dort ansässigen Lincoln Equities Group LLC.

 Im Frühjahr 2018 drehte sich das Immobilien-Karussell bei der WBG Lanstrop weiter. Die beiden US-amerikanischen Finanzinvestoren Lincoln Equities Group und Angelo Gordon verkauften die WBG Lanstrop GmbH an die Proprium Capital Partners und Forte Capital Partner.

 Mit der Hausverwaltung ist seit 2014 die Firma Paul Immobilien aus Berlin beauftragt, die in Lanstrop ein Büro unterhält.

(Quelle: Mieterverein DO)