Bauherr und Investor Michael Türk (ProKiga) aus Heinsberg und der Caritasverband Dortmund als zukünftiger Träger der Einrichtung wollten eigentlich am 2. April am Baugrundstück Bayrische Straße 143-145 das Richtfest für die neue Kindertagesstätte (Kita) in Obereving feiern. Dies habe man nun "aufgrund der aktuellen Situation" absagen müssen, teilte Firmensprecherin Simone Boms auf Anfrage des Nord-Anzeigers mit.

Firmen-Chef Michael Türk ergänzte später in der offiziellen Absage: "Möglicherweise können wir anlässlich der Einweihung ein schönes Fest gemeinsam feiern."