Im Rahmen der vom Erzbistum Paderborn festgelegten Pastoralen Konzepte ist im Pastoralverbund Eving-Brechten keine Dienstwohnung mehr für einen Priester in der Brechtener Gemeinde St. Antonius vorgesehen. Das Pfarrhaus soll nun verkauft werden.



Das Pfarrhaus, Im Dorfe 23, steht mittlerweile seit gut einem halben Jahr leer und bedarf einer Investitionssumme, um es in einem angemessenen vermietbaren Zustand zu bringen. Daher hat sich der Kirchenvorstand in seiner Oktober-Sitzung dafür ausgesprochen das Pfarrhaus zu verkaufen.

Ansprechpartner beim Kirchenvorstand hierfür ist Herr Arens. Interessenten können sich im Pfarrbüro der Gemeinde unter Tel. 0231/801861 melden.