Das Seniorenprojekt "Begegnung VorOrt" lädt zum dritten Boule- und Plauder-Termin ein: Zusammen mit dem AWO-Ortsverein Grevel heißt es am Dienstag, 24. August, um 17 Uhr "Begegnung beim Boule" auf der Anlage auf dem neuen Dorfplatz in Grevel, Ecke Am Brandhof/In der Liethe.

Während AWO-Mitglied, Bezirksvertreter und ehemaliges Seniorenbeiratsmitglied Klaus Ahrenhöfer sich mit den Gästen auf der blauen Plauderbank unterhält, erklärt Susanne Schulte von "Begegnung VorOrt" Anfänger*innen das Boule-Spiel und ist selbstverständlich immer Teil einer der Mannschaften.

Die Greveler Boule-Anlage mit tollem Ausblick eignet sich besonders für einen sportlich-gemütlichen Termin dieser Art. Wer Boule-Kugeln hat, kann er diese gerne mitbringen. Ansonsten ist für das Sportgerät gesorgt.

Eine Anmeldung ist wünschenswert bei Susanne Schulte, Tel. 0231/9934-320.