Helmut Adden und Hans Jürgen Unterkötter, Mitglieder im Seniorenbeirat für den Stadtbezirk Eving, bieten eine Sprechstunde am Dienstag, 19. Oktober, von 15 bis 16 Uhr im Nachbarschaftshaus Fürst Hardenberg, Herrekestr. 66, in Lindenhorst an und stehen für Anregungen und Beschwerden zur Verfügung.