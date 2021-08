Wegen Corona wurden die meisten anstehenden Taufen im Pastoralen Raum Nordost aufgeschoben. Inzwischen konnten viele der geplanten Taufen aus 2020 wieder in den katholischen Gemeinden im Bezirk Scharnhorst. durchgeführt werden. Termine wurden sehr pragmatisch abgestimmt, um nicht zu viele Teilnehmer unterbringen zu müssen. Es gab deshalb viele Tauffeiern für einzelne Kinder.

In Zukunft gelten wieder die bisherigen Regeln, so Pfarrer Reinhard Bürger, Leiter des Pastoralen Raumes. Es gibt feste Tauftermine in den einzelnen Gemeinden im Wechsel zwischen Samstags- und Sonntagsterminen. Ein Taufgottesdienst ist immer ein Gemeindegottesdienst.

Termine können in den Gemeindebüros erfragt werden. Die Höchstzahl der Kirchenbesucher muss eingehalten wird, ansonsten werden zwei Taufgottesdienste hintereinander gefeiert.