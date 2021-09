Zum Schnuppern in der künftigen Schule beim Tag der offenen Tür lädt die Westholz Grundschule, Westholz 100, alle künftigen Schulanfänger und ihre Eltern für Donnerstag, 7. Oktober, ein.

Was in der Westholz Schule und ihrem Offenen Ganztag (OGS) so alles passiert und wie es hier aussieht, können alle Neugierigen erfahren. Und die Eltern erfahren dabei alles Wichtige rund um die Schulanmeldung.

Einfach so vorbeikommen geht wegen Corona nicht. Alles weitere bei der erforderlichen Terminvereinbarung unter Tel. 0231/50-12220.

Homepage:

www.westholz-grundschule.de