Unter der Überschrift "Wer rastet, der rostet!" macht das städtische Begegnungszentrum Eving ab dem 3. April gleich zwei neue Angebote: Die beiden Gymnastikkurse für Senioren laufen in der Turnhalle Probstheidastraße 13.

"Seniorengymnastik ist ein Fitnessprogramm, das speziell für aktive Senioren konzipiert wurde", so Begegnungszentrums-Leiterin Andrea Pradel. Wer Spaß an der Bewegung hat, aber körperlich nicht mehr fit genug ist, um an einer allgemeinen Gymnastik teilzunehmen, kann sich in diesem Kurs körperlich betätigen. Die Intensität, Bewegungen und das Tempo sind entsprechend angepasst. Pradel: "In netter Runde, mit einer einfühlsamen Trainerin und mit toller Stimmung und viel Spaß, bewegt man sich viel lieber."

Die Kurse starten am 3. April 2020. Ein Kurs beginnt um 14 Uhr, der andere gleich im Anschluss um 15 Uhr. Sie finden einmal wöchentlich freitags statt und kosten bei einer Dauer von zwölf Wochen 20 Euro.

Anmeldungen können ab sofort unter Tel. 0231/858994 oder direkt im Begegnungszentrum Eving, Deutsche Str. 27, erfolgen.