Beim Heimspieltag an der Probstheidastraße gab es zwei Siege und eine Niederlage.

13 Uhr: TuS Eving II - Sus Derne 19 II 2:3:

Es sah zunächst so gut aus, denn bis zur Halbzeitpause führten die Grün-Weißen 2:1 durch Tore von Goeke(5.) und Mohamed (20.). Die Tore für die Gäste aus Derne fielen in der 13. Minute (Argin) und in der 2. Halbzeit in der 48. Minute (Catur) und 75. Minute (Turkoglu).

Es blieb bei dieser einen Niederlage für die Lindenhorster

15 Uhr: TuS Eving I - SuS Derne 19 I 4:0:

Die Mannschaft von Trainer Bakhtian ließ nichts anbrennen und machte schon in den ersten 30 Minuten klar, dass sie gewinnen wollte. In der 5. Minute traf Tavaglione, in der 10. Bellite, in der 19. Coulibaly und in der 23. Uzun. Das war dann auch der Halbzeit- und Endstand. Damit rutscht der TuS nach oben auf den 5. Tabellenplatz.

17 Uhr: TuS Eving III - Gencerbirligi Hörde II 2:1:

In der 36. Minute ging Eving durch Aristidis in Führung, doch die Freude währte nur bis zur Halbzeitpause, denn Genclerbirligi konnte schon kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute ausgleichen. Den Siegtreffer zum 2:1 Endstand erzielte Özdemir in der 75. Minute.