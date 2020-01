Bei den ersten Bezirksmeisterschaften in 2020 am vergangenen Wochenende (11./12.1.) in Gütersloh ist die Ringer-Jugend des VfL Kemminghausen erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Der VfL hatte in der E-, D-, C- und A-Jugend Kämpfer nach Ostwestfalen entsendet.

Am Samstag starteten die A-Jugendlichen mit Emirhan Güneş in der 92-Kilogramm-Klasse und Florian Schalk in der Klasse bis 71 Kilogramm. Beide Kämpfer kamen aufs Podest und errangen jeweils die Bronzemedaille.

Am Sonntag waren die jüngsten Ringer am Start: Mit Nick Hoffmeier und Maxim Renner starteten gleich zwei VfL-Kämpfer in der 20-Kilogramm-Klasse und bewiesen ihr Können. Nick erkämpfte sich den zweiten und Maxim den dritten Platz. Auch Melek Cilasin, Jason Lehmann und Dennis Weinrich holten sich in ihren Gewichtsklassen jeweils die Silbermedaille. Ein weiteren Podestplatz errang Deniz Yilmaz und brachte Bronze mit nach Hause. Gute Leistungen zeigten auf der Matte auch Glenn Lehmann (4. Platz) und Hamdi Özdemir (5. Platz).

Für die Aktiven geht’s am kommenden Wochenende gleich wieder in das nächste Turnier nach Hohenlimburg. Die Trainer und Betreuer des VfL Kemminghausen sind jedenfalls mit der Leistung ihrer Schützlinge hoch zufrieden und bauen auf die nächsten Turniere.