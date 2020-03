Sechs junge Athletinnen der Leichtathletik-Abteilung des BV Teutonia Lanstrop sind am gestrigen Sonntag (1.3.) gut in den März gestartet.

Begleitet von ihrer Trainerin Elena Persina erzielten Milena Sprung (W15), Neele Glogowsky (W14) und Emilia Werra (W14) auf den Westfälischen U16-Meisterschaften in Paderborn erfreuliche Ergebnisse: Milena Sprung belegte über 60 m Hürden und 60 m Sprint jeweils einen guten fünften Platz mit 9,66 bzw. 8,30 Sekunden (persönliche Bestzeit). Über 60 m Hürden in ihrer Altersklasse erzielte Neele Glogowsky mit persönlicher Bestzeit den elften Platz (10,07 Sekunden); in ihrer Paradedisziplin (60 m Sprint) behauptete sie sich mit einer Zeit von 8,21 Sekunden und belegte Platz drei – ebenfalls mit neuer persönlicher Bestzeit. Sie blieb damit zeitgleich mit der Zweitplatzierten.

Emilia Werra – durch einen Infekt gesundheitlich angegriffen – erzielte beim Hochsprung mit einer Höhe von 1,40 m einen neunten Platz.

Amelie Degen (W15) (Trainer: Marco Krönke) lief in Paderborn auf der 300-m-Strecke eine Zeit von 46,83 Sekunden und belegte damit Platz 10.

Ebenfalls am 1. März gingen Merle Julius (U18) und Jana Weingarten (W14) auf dem Hallensportfest der DJK SuS Brambauer in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund an den Start. Die Athlet*innen hatten teilweise weite Wege auf sich genommen, um sich am vergangenen Sonntag in den unterschiedlichen Disziplinen zu messen. So waren neben zahlreichen Teilnehmer*innen aus den Niederlanden auch viele aus Niedersachsen angereist.

Die beiden Leichtathletinnen von Teutonia zeigten erfreuliche Leistungen. Merle Julius erzielte über den 60 m Sprint eine Zeit von 8,53 Sekunden und damit den sechsten Platz. Im Weitsprung belegte sie mit einer Weite von 4,60 Metern Platz neun. Jana Weingarten sprang in ihrer Altersklasse 3,79 m weit und damit auf Platz zehn. Zum ersten Mal beim Kugelstoßen an den Start gegangen, belegte sie mit einer Weite von 6,89 m Platz sechs. Aufgrund eines technischen Defekts wurde ihr 300-m-Lauf zeitlich nicht erfasst. Am Ende belegte sie einen erfreulichen fünften Platz (handgestoppt: 49,27 Sekunden).

