Alle drei Mannschaften des TuS Eving konnten heute vor heimischem Publikum in die neue Saison starten.

13 Uhr: TuS Eving II - SG Lütgendortmund II 8:3:

Als erstes erwischte um 13 Uhr die Zweitvertretung der Grün-Weißen, die in der Kreisliga C4 auf die zweite Mannschaft von Lütgendortmund traf, einen Traumstart in die neue Saison. Gleich achtmal konnte man den Ball im Netz des Gegners unterbringen. Für die Grün-Weißen trafen Sven Wölfel (2.;15.); Lucas (37.); Bosbach (48); Goeke (54.) und Pintus (71.;79.). Die Treffer für Lütgendortmund erzielte Oliveira (7.; 9.). Wem jetzt hier zwei Tore fehlen, sowohl Eving als auch Lütgendortmund trafen durch Eigentor.



15 Uhr: TuS Eving Lindenhorst - FC Roj II 1:4:

Weniger Glück hatte die erste Mannschaft, schon in der 2. Minute musste man den ersten Gegentreffer durch Fatah hinnehmen, in der 30. Minute ging der FC Roj dann mit 2:0 durch ein Tor von Düzgün in Führung und mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. In der 75. Minute konnte Eving durch ein Strafstoßtor auf 1:2 verkürzen, musste dann aber noch einmal zwei Gegentore durch Düzgün und Mulu in der 80. und 86. Minute hinnehmen.

17 Uhr: TuS Eving III - SG Alemannia Scharnhorst II

Als letztes spielt die dritte Mannschaft gegen die Zweitvertretung aus Scharnhorst in der Kreisliga C7. Das Ergebnis liegt noch nicht vor und wird ergänzt.