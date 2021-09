Stets gegen Ende des Sommers gehen auch beim TC Grävingholz in Eving die Meisterschaftsspiele zu Ende. In diesem Jahr konnten am letzten Wochenende (18./19.9.) die Herren 50 II (Bild 1) den Aufstieg feiern.

Nach Siegen gegen den TC Brackel (8:1), Soester TV (6:3) und TC Herringen (7:2) konnte zum Abschluss gegen Westfalia Hombruch mit 7:2 gewonnen werden. Am Aufstieg beteiligt waren: Siggi Königsmannn, Radhouan Roth, Bernd Denter, Bernd Fehr, Dieter Voss, Friedo Jacob, Cornelius Polczyk und Arno Haumann.

Gleichzeitig ermittelten die Herren des TC Grävingholz die Sieger im Vereinspokal (Bild 2): Nach über 70 Matches im Verlauf der gesamten Saison gewann Hannes Siemes in der Gruppe A deutlich in zwei Sätzen gegen David Giese, in der Gruppe B kämpfte sich Fabian Theobald bis in den Match-Triebeak, war dann dort aber mit 8:10 Patrick Nielinger unterlegen.

Am nächsten Wochenende 25./26.9. kann noch die 2. TCG-Damen-Mannschaft aufsteigen. Zudem stehen noch die Endspiele im Vereinspokal der Senioren an, bevor es dann ab Oktober in die Halle geht.