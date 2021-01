Bereits seit einigen Wochen sind die Tennisaußenplätze nicht mehr bespielbar und die Tennishallen geschlossen. Auch für den TC Grävingholz ist es nicht einfach, mit den Mitgliedern, vor allem den Jugendlichen, in Kontakt zu bleiben.

"Wir denken, alle vermissen die Bewegung und das Miteinander", so Christoph Weber, Mitglied im Beirat des Vorstands beim Tennisclub Grävingholz in Eving. Deshalb hat ein fünfköpfiges Team um Weber in dem mit seiner Tennisanlage an der Evinger Straße 390 beheimateten Verein nach längerer Überlegung die „TC Grävingholz Winterchallenge“ ins Leben gerufen.

"Natürlich sind in erster Linie die Vereinsmitglieder angesprochen, interessant ist es jedoch für alle Tennisspieler und auch Nicht-Tennisspieler können sicher die ein oder andere Übung mitmachen", meint Weber. Ziel sei aber in erster Linie, die TCG-Jugendlichen zu motivieren, sich etwas zu bewegen und den Tennissport nicht zu vergessen. "Und auch die Bindung zum Verein nicht zu verlieren", ergänzt Weber.

Ab diesem Februar will der TCG jede Woche deshalb auf seiner Homepage (www.tc-graevingholz.de) unter der Überschrift "Winterchallenge" drei neue Übungen per Video vorstellen, die man auch zuhause durchführen kann. Von Ballgewöhnung und Geschicklichkeit über Kraft bis hin zur Ausdauer.

Weber weiter: "Warum machen wir das? Neben etwas tennisspezifischem Training und dem guten Gewissen, auch in dieser Zeit nicht allein zu sein, haben alle hoffentlich etwas Spaß, denn nicht alle Aufgaben sind ganz einfach zu erledigen. Außerdem erhalten alle teilnehmenden Vereinsmitglieder eine kleine Anerkennung.

In den kurzen Auftakt-Videos geht es um Ballgewöhnung: Ein Spieler zeigt beispielsweise, wie man abwechselnd mit Vor- und Rückhand den Filzball im Spiel hält (siehe Screenshots). Beim Nachmachen sind alle Teilnehmer*innen aufgefordert, 50 Wiederholungen zu schaffen.

"Irgendwann kommt bestimmt der Waldlauf"

"Irgendwann wird bestimmt auch die Aufforderung zum Waldlauf dabei sein", schmunzelt Christoph Weber. "Alles Sachen, die man konform mit der Coronaverordnung durchführen kann. Eine Abwechslung zum normalen Alltag. Außerdem können die Kinder sich untereinander natürlich auch ein bisschen ,batteln' und sie haben etwas, worüber sie reden können. Vielen fällt doch die Decke auf den Kopf, Homeschooling, TV oder ,Zocken' auf der Playstation. Wir möchten die Kids nach draußen bekommen und in Bewegung!"